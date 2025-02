Het is niet uitgesloten dat de Russische geheime diensten een hand hebben gehad in een steekpartij in Oostrum bij Venray vanmiddag. Het AD moet nog even een Rusland-deskundige bellen, op de redactie van de Volkskrant is Peter Middendorp flink met zichzelf in overleg, maar we weten in ieder geval dat er iemand is neergestoken bij een tankstation. "Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd en inmiddels met een ambulance, onder begeleiding van de politie., naar het ziekenhuis vervoerd." Over de dader is, naast dat hij mogelijk in contact staat met de Russische geheime dienst, de Russische geheime dienst heeft immers vaker contacten, niet veel bekend. "De politie heeft aan het begin van de avond een 32-jarige man uit Oostrum als verdachte aangehouden. Hij werd bij het azc opgepakt en afgevoerd."