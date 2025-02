We gaan het één keer uitleggen. Deze column van Peter Middendorp in de Volkskrant (de krant die niet meer op X zit vanwege alle complotdenkers daar) is géén voorbeeld van complotdenken. Juist niet. Ten eerste is Peter Middendorp een bekende schrijver met diverse romans op zijn naam, niet een of andere omhooggevallen frietbakker zoals Leon de Winter van de Telegraaf (fout in de oorlog, wist u dat? Toevallig hè) die wekelijks lukraak op mag schrijven wat hij nou weer in zijn dikke duim tegenkomt. En zou een complotdenker over zichzelf schrijven "Of begin ik nu ook al in complotten te geloven?"? Natuurlijk niet. Peter Middendorp gebruikt de literaire techniek van het flirten met complotdenken, hij speelt een geraffineerd spel met feit, fictie en fantasie, dat snapt de Volkskrantlezer heus wel. Bovendien heeft hij ook betrouwbare bronnen, zoals Der Spiegel. En daarnaast is het echt niet zo gek te denken dat Rusland achter die aanslag door een Allahu akbar roepende Afghaan in München zit. Het is immers wel heel erg toevallig dat die aanslag net vlak voor de verkiezingen plaatsvond, niet? De afgelopen jaren ging er in Duitsland nooit iets fout met Afghanen of met Syriërs, het ging daar juist ontzettend goed met Afghanen en Syriërs, alle Duitsers zijn ontzettend blij met Afghanen en Syriërs, nou ja behalve sommige Duitsers dan, maar dat zijn nou net de Duitsers die in extreem-rechtse complotten geloven, en niet mensen zoals Peter Middendorp, die aan De Goede Kant Van De Geschiedenis staan en nooit te beroerd zijn om vragen te stellen over dingen die wel erg toevallig zijn. Bovendien. We moeten júíst vragen stellen, júíst nieuwsgierig blijven. Anders nemen de reptielen het over.