Om de kermis in Sint Annaparochie ordentelijk te laten verlopen is er een ingenieuze oplossing bedacht: ze sturen alle schelmen uit het azc gewoon lekker een dagje naar de Efteling. Dat is natuurlijk buiten vogelrokblocker Marjolein Faber gerekend. "Ho, dit gaan we dus niet doen. Ik ga hierover in gesprek met het COA. Ik vind het on-uit-leg-baar om deze jongeren op kosten van de belastingbetaler op snoepreisje naar de Efteling te sturen. Geen sprake van.." Ach ja, we hebben wel aan Scheveningen gezien dat het in Nederland juist heel normaal is om te gaan slopen & rellen. Voorts is het natuurlijk nogal flauw om azc-kinderen die hier toch al zijn een jaarlijks dagje uit te misgunnen: er gaan heel erg veel dingen mis in het asielsysteem qua enorme toestroom en slechte uitstroom, maar dit lijkt ons geen Kaatsheuvel om op te sterven. Tot slot zomaar een vraagje: wanneer heeft Marjolein Faber zélf voor het laatst plezier gehad, denkt u? 1982? 1986?

UPDATE - Het hoeft al niet meer van het COA