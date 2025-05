Voor al die mensen die het vertikten om met hun kroost naar Kaatsheuvel te gaan omdat het er (zeker sinds het cancelen van Monsieur Cannibale) veel TE WIT was, heugelijk nieuws. Er is vanaf vandaag een Arabische prinses te bewonderen. Daar kunnen we natuurlijk allemaal flauwe boerkagrapjes over maken, maar dat zouden we uiteraard NOOIT doen. Het gaat om een vertolking van de Prinses op de Erwt, een sprookje waarvan wij ff vergeten waren dat het van Arabische origine is. Toch is het niet zo gek, natuurlijk. Van een vrouw eisen dat ze zo'n gevoelig onderkantje heeft dat ze door twintig matrassen heen nog een erwt voelt liggen. Ze verwachten in dat soort culturen wel meer absurde dingen van de vrouwtjes, hè? Het divisprookje is een perfecte toevoeging aan ieder groepsuitje met alleenstaande minderjarige asielzoekers. Verder noemenswaardig aan dit nieuwe stukje echte wereld: Ze is FOEILELIJK (zie bovenstaande tweet), dus vanaf nu hebben ook de lelijke kindertjes iets om naar op te kijken. Kunnen ze denken 'ik kan altijd nog achter een raam eindigen'. Hoopgevend. Of zo.