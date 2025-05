Het moet een grap zijn, dat moet. Allerlei wokies zijn bij elkaar gaan zitten voor een enorme brainstormsessie over hoe rechts Nederland definitief de kast op te jagen. Dan ontstaan er ideeën als: laten we de verjaardag van Amsterdam vieren door lekker GEEN Nederlandse tradities in een kinderboekje op te nemen maar een heel verhaal over Eid al-fitr en oma te bedenken HA! En het eerste hoofdstuk doen we gewoon over Keti Koti, het nieuwe nationale feest voor iedereen! Dan laten we Kerstmis en Koningsdag lekker achterwege en worden ze helemaal gek mwuahaha! En zo geschiedde. Het boekje 'Feest in Amsterdam' moet aan 60.000 kinderen worden uitgedeeld ter gelegenheid van het 750ste verjaardag van de hoofdstad. De kinderen moeten er maar van smullen als van de OERHOLLANDSE bara. Moeten wij er dan nog meer woorden aan vuil maken? Alleen nog dat we ons niet op de kast (of in een rij) laten jagen door extreemlinkse boekjes voor kinderen: we verkopen ze gewoon op Koningsdag!