Website Jonet.nl schrijft over de aanval in het Zuid-Brabantse Center Parcs Kempervennen (maps): "Twee Israëlische toeristen werden in De Kempervennen door inwoners van de regio aangevallen. Op sociale media wordt gemeld dat ze het ziekenhuis ingeslagen zijn en nu in Eindhoven zouden verblijven, weg van de plek des onheils. Meer details ontbreken nog. (...) De politie zegt onderzoek te doen naar het incident." Het Israëlische MinBuz schrijft dat het op de hoogte is van de kwestie en deze "monitort en behandelt via de Israëlische ambassade in Den Haag." Het is onduidelijk of de eerdere onderstaande video en oproepen Israëlische toeristen te Flevoland in Center Parcs de Eemhof te confronteren heeft bijgedragen aan dit incident in Center Parcs Kempervennen, maar het zou niet verbazen.

Update 11:30 - De Israëlische ambassade in Den Haag meldt dat er "één verdachte is gearresteerd. Er wordt vanuit gegaan dat meerdere verdachten betrokken waren." Ook schrijft de ambassade dat in tegenstelling tot de berichtgeving van Jonet.nl de daders "andere bezoekers van het vakantiepark" zouden zijn geweest, en daarmee niet per se "inwoners van de regio". De Telegraaf schrijft dat "een Israëlische familie in De Kempervennen tijdens het paintballen aangevallen door een groep. Ze werden met stenen bekogeld. Twee van de toeristen uit Israël moesten naar het ziekenhuis. Ze liepen ernstige verwondingen aan het hoofd op. Er zou sprake zijn van een gebroken oogkas en een kaakfractuur."