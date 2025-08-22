achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

"Twee Israëlische toeristen Center Parcs Kempervennen aangevallen door inwoners regio, nu in Eindhovens ziekenhuis"

Niet dezelfde Center Parcs (dat was de Eemhof) waar tientallen Israëlische toeristen eerder gefilmd werden met de oproep hen te confronteren

Website Jonet.nl schrijft over de aanval in het Zuid-Brabantse Center Parcs Kempervennen (maps): "Twee Israëlische toeristen werden in De Kempervennen door inwoners van de regio aangevallen. Op sociale media wordt gemeld dat ze het ziekenhuis ingeslagen zijn en nu in Eindhoven zouden verblijven, weg van de plek des onheils. Meer details ontbreken nog. (...) De politie zegt onderzoek te doen naar het incident." Het Israëlische MinBuz schrijft dat het op de hoogte is van de kwestie en deze "monitort en behandelt via de Israëlische ambassade in Den Haag." Het is onduidelijk of de eerdere onderstaande video en oproepen Israëlische toeristen te Flevoland in Center Parcs de Eemhof te confronteren heeft bijgedragen aan dit incident in Center Parcs Kempervennen, maar het zou niet verbazen.

Update 11:30 - De Israëlische ambassade in Den Haag meldt dat er "één verdachte is gearresteerd. Er wordt vanuit gegaan dat meerdere verdachten betrokken waren." Ook schrijft de ambassade dat in tegenstelling tot de berichtgeving van Jonet.nl de daders "andere bezoekers van het vakantiepark" zouden zijn geweest, en daarmee niet per se "inwoners van de regio". De Telegraaf schrijft dat "een Israëlische familie in De Kempervennen tijdens het paintballen aangevallen door een groep. Ze werden met stenen bekogeld. Twee van de toeristen uit Israël moesten naar het ziekenhuis. Ze liepen ernstige verwondingen aan het hoofd op. Er zou sprake zijn van een gebroken oogkas en een kaakfractuur."

De vorige week heimelijk gefilmde Israëlische toeristen in Center Parks de Eemhof

Tags: Israël, toeristen, Center Parks
@Spartacus | 22-08-25 | 09:02 | 497 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

ONDERNEMERS SLAAN ALARM. Veel te weinig Chinezen in Giethoorn

Google Maps ruïneert lokale economie (op verzoek van de gemeente)

@Zorro | 03-08-25 | 16:30 | 73 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.