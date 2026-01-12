Vanzelfsprekend wordt de wereld bevolkt door daders en slachtoffers, alleen is het soms zo verdraaid moeilijk om ze uit elkaar te houden. O nee! Dat is het helemaal niet! Schitterend Misselijk staaltje omdenken in The Daily Mail, waar de moeder van Ryan (dood) eindelijk haar verhaal doet. Voor wie het niet meer helemaal scherp heeft: het pubermeisje was 'verwesterd' en dus werd er "achttien meter ducttape gebruikt om haar vast te binden, waarna ze levend het water in werd gegooid. Ze werd gevonden met haar handen op haar rug gebonden, haar neus en mond waren afgeplakt met tape." Manlief, die warempel helemaal niet lief blijkt, is al lang en breed terug naar Syrië, waar hij zoals dat nou eenmaal gaat hertrouwde. Die kreeg bij verstek dus 30 jaar, terwijl zijn twee zoons twintig jaar de bak in mogen.

Afijn, moeder Sumaia al Najjar, die zelf een berichtje stuurde naar een familieapp waarin ze schreef dat Ryan "een slet is die vermoord moet worden", wil toch even wat dingen rechtzetten. Ten eerste: ze was wel een slet, maar hoefde nu ook weer niet vermoord te worden dat appje heeft ze overduidelijk niet zelf gestuurd, dat was haar ex. En klopt, die man was een monster, maar haar zoons zijn onschuldig, die zouden zoiets nooit doen. Goed, de vader is een onmens en uiteindelijk verantwoordelijk, maar zoiets moet je wel in z'n context zien, namelijk die van gore islamofobie die tegen de plinten klotst in Friese klaslokalen. Als volgt: "Ryan was a good girl. She used to study the Koran, did her house duties and learned how to pray. But Ryan was bullied at school all the time for wearing her white scarf. Ryan started to rebel when she was around 15 years old. She stopped wearing scarfs and started smoking. She had many friends, boys and girls." En: "We are a conservative family. I didn't like what Ryan was doing but I guess her rebellion stemmed from all the bullying she received in the Dutch school…[or] maybe Ryan had bad friends."

Moraal van het verhaal: altijd naar je ouders luisteren.