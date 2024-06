Op 3 juni zijn in #Joure twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van een 18-jarige vrouw uit Joure. De vrouw werd op 28-5 in het water langs de Knardijk in #Lelystad aangetroffen. https://t.co/zJwSyD9d35

De 18-jarige Ryan Al Najjar uit Joure, die dinsdagochtend in een sloot in Lelystad werd aangetroffen, lijkt slachtoffer te zijn geweest van eerwraak . "Vader Khaled (52) zou na de dood van zijn dochter spoorslags uit Nederland zijn vertrokken, vermoedelijk naar Turkije, en zou daar familieleden hebben verteld wat hij heeft gedaan en waar ze het lichaam van zijn dochter kunnen vinden."

Het gezin is afkomstig uit Syrië en vluchtte in 2012 naar Turkije. Daar woonden ze 2 jaar in een vluchtelingenkamp. "Een van de zoons is vervolgens naar Nederland gevlucht, waar na één jaar het gezin met elkaar werd herenigd. In Nederland kregen ze uiteindelijk een woning toegewezen in het Friese Joure."

In 2017 lazen we nog in de Leeuwarder Courant hoe alles koek en ei was in het gezin. Een "voorbeeldgezin". Alles wijst er echter op dat Khaled Al Najjar zijn eigen dochter zelf om het leven heeft gebracht. "De vader woont in Joure, maar zou met het lichaam van zijn dochter naar Lelystad zijn gereden om het daar te dumpen. Meteen daarna vertrok hij naar Duitsland, zo melden meerdere bronnen, om het vliegtuig naar Turkije te nemen."

Opvallend genoeg spreekt een van de zoons uit het gezin in het interview uit 2017 over de opmars van de PVV. "Tegen mensen met vooroordelen jegens islamaanhangers wil Mohanad dan ook zeggen: Geef ons de kans om elkaar te leren kennen."