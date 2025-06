De man die in Antwerpen in een bus een 76-jarige passagier uit het leven haalde (door de keel van die persoon door te snijden) is mogelijk een Georgische (*) vluchteling die in Nederland verblijft. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen: "De verdachte zou geen adres in ons land hebben. Tijdens zijn verhoor bij de onderzoeksrechter werd hij bijgestaan door een tolk Georgisch. Bij de politie zou de man verklaard hebben dat hij als Georgisch vluchteling in Nederland verblijft, al is dat op papier niet duidelijk." Er is vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief. In België is men ondertussen heel druk met wijzen naar Buslijn 36 ('dé probleemlijn van Antwerpen'), maar wij zouden de oorzaak toch ergens anders zoeken. Bij mensen die in Nederland verblijven!