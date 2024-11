Slide weer in de DM's van spelersmakelaars

Ovie mag weer werken: zijn schorsing zit erop. Bij zijn club Royal Antwerp zien we spoedig weer de Hand van Overmars. De medewerksters van Ajax zagen in het verleden vooral de Pik van Overmars. De iconische linksbuiten deed als voetbaldirecteur namelijk ook grensoverschrijdende dingen met z'n broeklinksbuiten, dat zat trouwens verweven in de clubcultuur van Ajax, wat 'm op een wereldwijde schorsing kwam te staan. Hij naaide eruit bij Ajax, naar Antwerpen, maar kwam het laatste jaar alleen nog op de club voor koffie, om te fitnessen en om z'n contract te verlengen. De tweede kans begint: vandaag. VAR!