En wéér kreeg Vitesse een twintigste kans van de KNVB en wéér veranderde er helemaal niks. Wéér kwam er een vage bestuurder met een grote bek, dit keer een of andere arrogante koilengraber die van mening was dat de licentiecommissie het allemaal verkeerd ziet. Zoals de vorige licentiecommissie het ook verkeerd zag en de commissie daarvoor ook. Keer op keer krijgt Vitesse de ruimte die clubs als Haarlem en Veendam niet kregen. Vage Russen, schimmige investeerders, investeerders die er toch geen zin meer in hebben, voortdurend financieel wanbeleid, diverse licentieovertredingen, achterhouden van informatie, achterhouden van banden, geen bankrekening, geen accountant, allemaal hele en halve schooiers die voortdurend worden binnengehaald als verlosser. En nu weer dit: "De licentiecommissie concludeert dat de club de integriteit en continuïteit van de competities betaald voetbal gedurende een lange periode in zodanig ernstig gevaar heeft gebracht - en nog steeds brengt - dat de licentiecommissie geen andere mogelijkheid meer ziet dan de licentie van Vitesse in te trekken." Het is jammer voor al die supporters, maar kap er maar gewoon mee, met die club.