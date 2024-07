Verwoestend nieuws voor geel-zwarte harten. Guus Franke, de geldschieter op wie alle laatste beetjes hoop gevestigd waren wat betreft de redding van Vitesse, heeft zich een dag voor de deadline van de commissie van beroep TERUGGETROKKEN. Daarmee lijkt er nu toch echt een einde te komen aan club uit Arnhem. Er is met een paar uur tijd geen andere kandidaat voor overname van de club. Het is klaar.

Nooit meer naar Arnhem. Nu echt.

In De Gelderlander wordt nog gesproken over een laatste poging middels "via-via" contact met Michael van de Kuit, de eigenaar van het GelreDome. Die man lag in het verleden al met de noodlijdende club overhoop over de huurkosten en zou er vermoedelijk geen nacht minder om slapen als zijn toko voortaan alleen maar voor concerten en monstertruckshows gebruikt zou worden. Dat stadion dat, laten we eerlijk zijn, meestal door de matige bezetting van de tribunes toch meer de sfeer van een overdekt zwembad had dan van een voetbaltempel. We kunnen wel zeggen dat we het de Arnhemmers helpen hopen, maar de kans dat er om 00:00 een fles champagne wordt geopend is toch het grootst in Nijmegen.