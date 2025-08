Lil Tay launched an OnlyFans on her 18th birthday and made over $1 million in just 3 hours. Onlyfans must be banned. pic.twitter.com/fGV1LHAGwF

Het fenomeen 'minderjarige influencers' staat hoog op het lijstje van dingen die we stom vinden, boven respectievelijk festivalrecensies en genocide. In de hellhole die het internet kan zijn prijkte ooit 1 minderjarige influencer boven alle andere minderjarige influencers uit: Lil Tay. De Amerikaanse dook in 2018 plots op in allemaal filmpjes waarin ze flexte met dure auto's en stapels groene flappen, als zelfbenoemd 'youngest flexer of the century'. Het riep allemaal vragen op over wie zijn kind in godsnaam zo op het internet liet zetten, maar ze ging ook kneitertje viraal dus het geld stroomde binnen. Lil Tay was toen 11 jaar oud. Haar influence-carrière leek van korte duur toen haar vader enkele maanden later tijdelijk de voogdij overnam en de contentstroom stopzette. Het bleef lang stil, ze werd zelfs eventjes doodverklaard maar kwam een paar jaar later terug. Onder andere met eigen muziek en nog meer beelden waarop ze met geld strooit. Ook plaatste ze steeds vaker steeds suggestievere foto's op Instagram, ondanks het feit dat ze minderjarig was. Vlak voor haar 18e verjaardag, eind vorige maand, kondigde Lil Tay aan dat ze 'exclusieve content' ging verkopen zodra ze voor de wet de volwassen was. Zo geschiedde. Vannacht werd haar OnlyFans-pagina gelanceerd, binnen 3 uur was ze miljonair. U kunt denken 'het zou je dochter maar zijn', maar deze hele kindfluence-carrière is dus van begin tot eind georchestreerd door tenminste één van haar ouders. Wat. Een. Wereld.