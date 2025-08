Influencers, daar zijn er onderhand zoveel van dat het ons ook niet lukt om bij te houden wie het nu allemaal zijn. Dan helpt het natuurlijk ook niet dat er een hele industrie van realityprogramma's als Echte Meisjes in de Jungle bestaat die om de paar maanden weer een nieuwe lading lipfillertroela's de showrubrieken in bombardeert. Bijvoorbeeld Jessica Chu, 20 duizend volgers (echt niet veel in 'het wereldje'), die haar influencerleven volgens Instagram bekostigt van haar dj-carrière, een eigen laserkliniek en samenwerkingen met shishalounges en een 'fatbikedepot', maar volgens de Barneveldse Krant ook nog 60 uur per week in de sushitent van haar ouders werkt. Nu blijkt dat ze ook nog een heel andere inkomstenbron geniet: DE PILLEN. Mevrouw Chu werd vorige maand betrapt met 147 KILO XTC in haar kofferbak bij een tolpoort in het Zuid-Franse Biarritz, genoeg voor 3 miljoen euro on the streets, en zit sindsdien VAST. Toch jammer. Weer een sterke, jonge, ondernemende vrouw minder.