In navolging van de maffe genocidfluencer Asil Kashef zou er weer een Syrische vlogheks op haathakken zijn opgepakt, meldt Harald Doornbos. Het gaat om de mevrouw met de TikTok-handle Amar.Lattakia, waarbij Amar vermoedelijk (een deel van) haar naam is en Latakkia staat waarschijnlijk staat voor de stad waar ze vandaan komt. Haar filmpje ging al rond ten tijde van het filmpje van Asil Kashef, die inmiddels weer is vrijgelaten. De vrouw gaf advies over hoe je alawieten moet uitroeien: "Gooi hun lichamen in de bergen zodat de honden geen honger krijgen." Volgens professor Doornbos is deze arrestatie trouwens nog niet alles: "Betrouwbare bronnen en Syrische socialmedia-accounts melden dat gisteren nog een in Nederland woonachtige Syrier is gearresteerd vanwege soortgelijke redenen. Het zou gaan om Ashraf R. die tevens actief is op tiktok en daar een groot account runt." Genocideverheerlijkende Syriërs.... terug.... naar....