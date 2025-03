Ontzettend jammer voor iedereen die deze ramadan gevoed werd door de inspirerende vlogs van Asil Kashef: die gaan een tijdje op de pauzestand. We wisten al dat Asil een Nederlands paspoort had en nu weten we ook dat ze uit Wijk en Aalburg (ligt nog wel een endje uit de buurt van Den Bosch, red.) komt en 26 jaar is, want de politie heeft een vrouw van 26 jaar uit Wijk en Aalburg opgepakt voor opruiing. "Ze zit vast voor verhoor en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris." Dan kan ze tijdens dat verhoor mooi uitleggen hoe ze al die komma's in de video's over de Alawieten die in stukken moeten worden gehakt en in zee gegooid zodat hun het bloed de aarde niet vervuild nou precies bedoeld heeft.