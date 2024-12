Het was ook te mooi om waar te zijn. De gevangene die door CNN's Clarissa Ward uit een kerker van de Sendaya-gevangenis werd getrokken is helemaal geen zielige gevangene. Sterker nog, het is een 'beruchte martelaar van het Assad-regime', zo schrijft de New York Post nu. "But 'independent and unbiased' fact-checkers Verify-Sy published a detailed report Sunday saying that the seemingly innocent prisoner was actually Salama Mohammad Salama — a first lieutenant in Syrian air force intelligence with a long history of alleged war crimes." Ondertussen heeft CNN weet van de geschiedenis van deze Salama Mohammad Salama: "We have subsequently been investigating his background and are aware that he may have given a false identity. We are continuing our reporting into this and the wider story." Eerder schreven wij al: "Opmerkelijk verhaal dat we in grote lijnen overdrachtelijk op zich wel geloven, maar het roept wel een aantal vragen op die in de dichte oorlogsmist van regime change nooit beantwoord zullen worden." Nou, dat was mooi buiten de factcheckers van Verify-Sy gerekend. En NOS_osint deed weer eens NIETS!

UPDATE - We noemden Gallema Gallema eerst 'martelaar' maar dat is meer slachtoffer dan dader, dus hebben we er even 'folteraar' van gemaakt