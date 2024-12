Marjolein Faber is beleid. En het beleid is nu dat Nederland, in navolging van allemaal andere landen, even geen Syriërs meer een verblijfsvergunning geeft, vanwege de ontwikkelingen, die elkaar snel hebben opgevolgd. Jammer voor een B. al Assad, die nu zijn toevlucht moet zoeken tot shithole country Rusland voor een beetje een warm welkom. Maar goed, nu kan Nederland tenminste over drie maanden kalm en weloverwogen allerlei martelende Assad-functionarissen een veilige slaapplek in een Tubbergs hotel aanbieden. Het wachten is op Ans Boersma die deze boel bij Bar Laat komt duiden. En is dat eigenlijk wel rechtsstatelijk, zo'n noodmaatregel?

KAMERBRIEF: Daarrr