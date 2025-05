Kleine omissie tijdens de knallende persco van de heer Wilders gisteren in Nieuwpoort. Deze handschoen moet ook nog even uit, want nu we toch bezig zijn. Als een "familie" besluit om een familielid om zeep te helpen omdat hij of zij (meestal zij) de "familie-eer" zogenaamd bezoedeld heeft wegens "te westers", verkering met iemand met een al dan niet stommer geloof, of liever boerenkool met worst en spekjes eet dan een wereldgerecht uit land van herkomst dan gaat niet alleen de dader terug naar Eerwrakistan. Maar de hele familie. Dus ook de broers, de nagereisde ooms, de tantes, de neven en nichten. Gewoon de gehele ingereisde middeleeuwse familiebups terug naar het middeleeuwse familie-oord waar ze vandaan komen. Deze dinsdagochtend is er fractievoorzittersoverleg. Dus als de heer Wilders dit nog even kan regelen. Bedankt.