De kruitdampen zijn nog niet helemaal opgetrokken, maar het kabinet-Schoof is in ieder geval ter ziele. Van de vijf hoofdrolspelers is weinig over - Omtzigt is van het toneel verdwenen, Schoof gaat met pensioen, Van der Plas likt haar wonden. Wie nog overeind staan: Wilders en Yeşilgöz. Direct na de kolderieke val hadden we de PVV-voorman voor de camera, vandaag schuift de leider van de VVD aan in de podcast. Ja, die zat er een maand geleden ook al, maar toen wisten we natuurlijk nog niet dat dit stond te gebeuren.

Afijn, de insteek van vandaag: wat is hier in godsnaam gebeurd en wat betekent het voor de toekomst?