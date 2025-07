Politicoloog en opinie-orakel Yernaz Ramautarsing is puur economisch gezien misschien wel de meest rechtse man van Nederland, en toch ligt-ie op X met enige regelmaat in de clinch met andere rechtsmensen, omdat hij ze bijvoorbeeld dom of intellectueel niet oprecht vindt. Ja het is één ding om naar de overkant te wijzen en te zeggen dat iedereen daar debiel is maar het vergt iets meer cojones om het te tetteren tegen de mensen die naast je staan. Reden te meer om de goede man uit te nodigen voor een rondje langs de velden. Bonusquotes: "FvD is een YouTube-partij", "Bij omroep ON is het een toxische bende", "Ik kijk graag naar dingen die iedereen normaal vindt en ga dan na of ze wel echt normaal zijn."