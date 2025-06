Twaalf dagen, zo lang duurde het maar. De oorlog tussen Iran enerzijds en Israël bijgestaan door Amerika anderzijds was kort en zeer krachtig. Soms kent een oorlog alleen maar verliezers, maar deze kent alleen maar winnaars, als we de hoofdrolspelers mogen geloven in ieder geval. Khamenei meldde zich na een week radiostilte afgelopen donderdag en pruttelde doodleuk dat 'Het zionistische regime verslagen en verpletterd' was door zijn regime. Tijdens de ruim twintig liveblogs die we gedurende deze strijd bijhielden kregen wij eerlijk gezegd een iets andere indruk, maar een kniesoor die daarover zeurt. Hoe dan ook, nu het stof (voorlopig?) is neergedaald en wij niet meer continu de situatie hoeven te monitoren is het tijd om de balans op te maken. Wat hebben de betrokken landen aangericht en bereikt, en hoe, en hoe nu verder?