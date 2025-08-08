Goed voetballen deden ze al jaren niet meer en na al dat gekonkel in de bestuurskamers, in zee gaan met schimmige Russen, koketteren met Amerikaanse idioten, regels negeren, richtlijnen omzeilen, eisenpakketten anders interpreteren, commissies bespelen, hyperoptimistisch begroten, malversaties bedekken, leningen verzwijgen, veel te laat in actie komen met als klap op de vuurpijl het aandragen van een Duitse luchtfietser met een veel te grote bek die in plaats van nederig zó arrogant was dat de kots van de Rijn door de straten van de stad klotste, is Vitesse kapot. Maar zo zullen we Vitesse niet herdenken. Vitesse is de club van Theo Bos, van Theo Janssen, Nikos Machlas, John van den Brom, Edward Sturing, Charly Bosveld, Piet Velthuizen, Bennie Hofs, Guram Kashia en Jan Dommering, de club van Johnny van Burgerking, Nicky Hofs, de Korenmarkt, café De Schoof, de Airborne-wedstrijd, Monnikenhuize en Karel Aalbers, maar ook de club van Joost, Johannes, Marcel, Toon, Tonny, oma Reinie, Bjorn, Christa, Koen, Angelique en Willem en al die anderen. Vitesse Arnhem, poep aan je lul.

Update 15:33 - De Gelderlander maakt melding van 'opstootjes' en de ME in het centrum van Arnhem. Die lui met die gele aanvoerdersbanden zijn geen aanvoerders van wijlen Vitesse

Update 15:37 - UITSPRAAK HIERRR. Dark: "Vitesse zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld."

Update 15:38 - Reactie Vitesse: "Vitesse is compleet verslagen door de uitkomst. (...) 'We hebben de afgelopen periode alles op alles gezet om aan de gestelde voorwaarden te voldoen, in samenwerking met de investeerders en andere betrokkenen', aldus Michel Schaay Voorzitter van de Sterkhouders. 'Dat dit als onvoldoende is beoordeeld, doet ons pijn. Bovenal voor onze supporters, medewerkers en de stad Arnhem'."

Update 15:42 - Lang verhaal kort, de slotsom van het vonnis: "Resumerend wordt geconcludeerd dat bij het nemen van de besluiten door de Licentiecommissie en de Beroepscommissie van strijd met het Licentiereglement niet is gebleken. Ook is niet gebleken dat de Licentiecommissie en Beroepscommissie bij het nemen van de besluiten in strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW worden geëist hebben gehandeld. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het gezien deze omstandigheden – en mede omdat niet is gebleken van formele gebreken in de besluitvorming – niet in hoge mate aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de Licentiecommissie en de Beroepscommissie van de KNVB niet in redelijkheid tot haar besluiten heeft kunnen komen. Om die reden kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de vorderingen van Vitesse moeten worden afgewezen."

Update 15:48 - De Gelderlander: "Journalisten op de Korenmarkt zijn vrijdag na de uitspraak van het kort geding over het lot van Vitesse weggejaagd door supporters. Een fotograaf zou zijn geschopt en geslagen." Hup journalisten lekker naar huis! Laat die voetbalsupporters in vrede bier drinken & coke snuiven