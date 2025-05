Wat ze met hun grote bek bij poepaanjelulclub Vitesse wel een keertje mogen doen is een toontje lager zingen. Keer op keer wordt die bodemloze put uit Arnhem gevuld met een flauwe puntenstraf terwijl ze toch al kansloos laatste worden - alsof je iemand die toch al levenslang heeft een extra maandje geeft. De KNVB doet er álles aan om het regionaal belangrijke Vitesse maar overeind te houden, met tijd en respijt die clubs als Haarlem en Veendam niet kregen. Terwijl: al járenlang belazert Vitesse de kluit met begrotingstekorten, schimmige investeerders, dubieuze stichtingen, gepoker met torenhoge salarissen, bizarre gemeenteleningen, Georgische luchtfietsers, Russische mafketels, het volledig uit handen geven van de club aan totale debielen uit Amerika, illegale leningen, het verstrekken van onjuiste informatie, het laten verlopen van deadlines, het niet aanleveren van cijfertjes - de lijst met het gekloot is gigantisch, het is een chronische ziekte en het is je reinste competitievervalsing. Nu kunnen die supporters er ook niks aan doen dat de club geleid wordt door idioten maar nu zit er wéér zo'n Pipo de Clown. Een of andere 34-jarige Duitser die boos is over puntenstraffen en dat de KNVB 'geen oplossingen aandraagt'. Ja enorme kadaverstaaf, want je club heeft jarenlang met hakkietakkie-nattevingerwerk de boel bedonderd en nu mogen jullie God in Zeist op jullie blote knieën danken dat de club überhaupt nog bestaat. En deze arrogante Timo Braasch staat over een jaar ook weer buiten met z'n gigagrote muil.