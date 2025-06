Wat een zegen is het toch dat ons kleine kikkerlandje zo vaak hoge ogen gooit in de sportwereld. Dat op zoveel eindtoernooien over de hele wereld het Wilhelmus klinkt. Nederland topsportland, zou je kunnen zeggen. Maar die status is in GEVAAR. Uit onderzoek van het Kenniscentrum Sport & Bewegen blijkt dat 1 op de 5 Nederlandse topsporters zich geregeld 'niet veilig of oké' voelt en een kwart zelfs te maken krijgt met GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG. Dan denkt iedereen natuurlijk direct aan de foute hockeycoach of handtastelijke masseurs, maar dat is bij lange na niet het grootste probleem. Die onveiligheid zit hem voor velen in PRESTATIEDRUK. Altijd maar die giftige focus op verbetering, op weer een honderdste seconde sneller, op een centimetertje nauwkeuriger. Altijd maar weer 'hoe hard gaat Femke Bol' en nooit en te nimmer 'hoe gaat het eigenlijk met Femke Bol'. Het is WALGELIJK. Na elke prestatie wordt weer meteen de focus gelegd op waar het BETER kan. Hoe ze 'HET BESTE UIT ZICHZELF' kunnen halen. Zeg toch ook eens 'hee, wat GOED GEDAAN van jou' in plaats van 'wel jammer van die verkeerde baanwissel' of 'waarom schiet je hem nou op de teen van die Spanjaard'. Het gaat toch uiteindelijk om PLEZIER? Toch?!