Precies één jaar geleden was het tien jaar geleden dat vlucht MH17 door een BUK uit de lucht werd geschoten. We zijn sindsdien wat opgeschoten, zo heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens Rusland verantwoordelijk verklaard voor de aanslag, maar de Onderste Steen is nog niet boven. Sterker nog, minister Madlener stuurde vorige maand een brief aan de Kamer waarin hij meedeelt dat het antwoord op deze Kamervragen nog even op zich laat wachten. Maar daar gaat het vandaag niet om. Waar het vandaag om gaat: 298 mensen, die er tot 17 juli 2014 nog wel waren, zijn er al 11 jaar niet meer. Verdomme.