166.127.073,13 euro om precies te zijn. Het zijn de kosten die de Nederlandse overheid maakte, omdat Poetin zijn Buk-raket niet in zijn broek kon houden. Kosten die variëren van het repatriëren en identificeren van slachtoffers tot het achterhalen en strafrechtelijk vervolgen van de daders. De Algemene Rekenkamer haalde de onderste cent boven en presenteert daarmee een factuur die rechtstreeks naar de Russen kan. Daarmee krijgen we de 196 Nederlanders die omkwamen bij deze zinloze aanslag niet terug en het vermindert het leed voor de nabestaanden allerminst, maar dat mag ons er niet van weerhouden om de rekening neer te leggen waar deze hoort. Dus Vladimir, gelieve het verschuldigde bedrag tot op de laatste 13 cent binnen 30 dagen over te maken aan onze schatkist. In euro's graag, die roebels mag je houden. Betaling in Fabergé-eieren valt te bespreken. En vergeet niet: deze schuldeiser is binnenkort baas van de NAVO.