En dan doen we voor de vorm even alsof dit niet eind november al beklonken was

VIDEO: 🇳🇱🇺🇦 Ukraine's Zelensky attends presentation of F-16 fighter jet with Netherlands PM Rutte in Eindhoven on Sunday

En zeg nou zelf, alsof er iemand is die zijn papieren ook maar benadert. Maar goed, de tussenstand: 21 van de 31 NAVO-landen steunen Rutte, alle grootmachten de VS, het VK, Frankrijk en Duitsland incluis. Zelfs laatstgenoemde kiest Rutte boven Von der Leyen. Rutte gisteravond tegen de Tele: "Ik heb me voorgenomen mijn mond te houden. Op enig moment komt er nieuws. Het een of het ander. Het interessante van de NAVO is dat er eigenlijk helemaal geen procedures zijn." Ach, geopolitiek, een schoolplein in maatpak.