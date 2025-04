Waar een klein land klein in kan zijn! De NAVO-top. Bureaucratenbabbelfeestje waardoor afdeling mode&beauty van de Vrouw niet eens meer op tutreisje in Milaan kan. Half Nederland ligt maanden plat, snelwegen dicht, evenementen kunnen niet doorgaan en dan kost het ook nog eens klauwen met geld. Maar ja, als we het dan toch doen, dan doen we het GOED. Of, nou ja: agenten zijn bang dat het helemaal niks wordt. "63 procent van de ondervraagden denkt dat de beveiliging van de Navo-top in gevaar kan komen door het communicatiesysteem dat de hulpdiensten gebruiken: C2000." Het houtjeblikjetouwtje C2000-systeem is al jaren ruk maar er wordt niks aan gedaan omdat er, euh, bijvoorbeeld geld naar de NAVO-top moet. En: "Slechts 37 procent zegt echt ‘klaar’ te zijn voor de beveiliging van de belangrijkste leiders van de wereld." Maar ach, als u 2 km/h te hard over de snelweg vliegt, met uw biertje nèt aan de verkeerde kant van de terrasafscheiding van café De Willem staat of toevallig de verkeerde kant op kijkt weten ze u wel te vinden.