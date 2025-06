Paniek voor iedereen die mobiel wil bellen over hoe het met de NAVO-top staat, en voor iedereen die over iets anders wil bellen: dat gaat moeilijk. Er is een grote storing bij verschillende telecomnetwerken en volgens de 112-redactie van het AD ondervinden ook de meldkamers overlast. Gelukkig heeft u nog wel gewoon internet (en wij ook), anders zaten we dit niet te lezen. Benieuwd welke Rus er nu weer een stekkertje uit onze stopcontacten heeft getrokken en wat we daar van de AIVD over twee maanden allemaal in de Volkskrant over mogen lezen. Hou u veilig!

UPDATE 15u24: Storingen lijken verholpen, HELEMAAL NIKS IN MOSKOU