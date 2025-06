De wereld stond de afgelopen dagen op de rand van de afgrond, maar de rust op het wereldtoneel lijkt even wedergekeerd zodat wij in alle rust ONZE EIGEN NAVO-top kunnen houden. En NAVO-top betekent: ESCORTS. Althans die werden ons door verschillende media voorafgaand aan de top beloofd. Maar de hete Haagse nacht is inmiddels voorbij, de dampen zijn opgetrokken en dan komt het AD in actie met een potje journalistiek van heb ik jou daar. Zijn er daadwerkelijk zoveel diplomaten van bil gegaan zoveel escorts gebeld als beloofd? Het AD belde die escorts (experts, onder de AD-sneltoets) voor de ultieme FACTCHECK - en wat blijkt? Toch geen topdagen voor meesteressen, lustdames, honey traps en pretty boys tijdens de NAVO-top: "Rond de Navo-top in Den Haag is geen stijging van het aantal beschikbare sekswerkers te zien. Integendeel, op Kinky.nl (de grootste advertentiesite voor sekswerkers) staan minder advertenties dan gebruikelijk in deze periode van het jaar. Rond de 400 sekswerkers bieden hun diensten aan, terwijl in juni 2021, 2022 en 2023 nog tussen de 420 en 460 advertenties stonden gepubliceerd."

Helemaal NIX aan de handa dus. Ontzettend goed ook dat heel AD-lezend Nederland nu weet op welke site het terecht kan voor (buitenechtelijk) vertier. Hadden we gewoon bijna Bert Huisjes, die zijn hitsige (pennen)streken tegenwoordig mag neerkwakken in de T, op zijn blauwe ogen geloofd, maar die blijft mooi WOEST leeggezogen achter. De mogelijkheid dat alle wereldleiders gewoon Maison Pretty Boy van Jacobse en Van Es te Den Haag hebben gebeld is niet meegenomen in de factcheck.

[PERSCO TRUMP HIERRR]