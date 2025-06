Tja die NAVO-top is natuurlijk een logistieke operatie waar we met de hele randstand ontiegelijk veel last van gaan hebben en zo, je kunt je afvragen waarom dat circus überhaupt zo nodig moet plaatsvinden op die spaarzame vierkante meters die we hier voorhanden hebben en wat een geld het allemaal niet kost en wat gaan we nu eigenlijk concreet opschieten met al die veredelde kringgesprekken want gaat het niet uiteindelijk vooral om wat Amerika wil of misschien wel wat Israël wil MAAR... We willen voor nu graag even de focus leggen op alle ONGELOFELIJK VETTE SHIT die we gaan zien in ons landje. Uiteraard hebben we het dan vooral over de presidentiële konvooi van de Amerikanen, want de verlengde Opel (?) van Friedrich Merz valt in het niet bij The Beast en alles wat er voor en achter rijdt dan wel boven cirkelt. Zo is er de gisteren gearriveerde helikoptervloot van president Trump, die vanmiddag een paar testrondjes maakte tussen Den Haag en Noordwijk (waar Trump verblijft in Huis ter Duin, vermoedelijk in de Dick Advocaat-suite). Een heerlijk voorproefje. Wij zetten vast ons campingstoeltje langs de A10, inclusief een spatbord om ons heen voor als iemand van Ikstinkzo Rebellion zich voor de Trump-konvooi waagt te werpen.