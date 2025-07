Eerder deze week werd 11 uur aan video gedeeld van de celdeur van Epstein. De video bleek bewerkt in Premiere Pro , er missen minuten . Zelfs de aspectratio van de beelden is veranderd, wat bizar is, want deze hoogte/breedte verhouding is een vaste technische eigenschap van de gebruikte camera. Adobe maakt redelijk creatieve programma's, op deze manier zeggen deze videobestanden helemaal niets .

Trump heeft zijn eigen minister opdracht gegeven het “betrouwbare” deel van het Epstein-dossier te delen, direct nadat hij de belangrijkste aanklager van dit dossier had ontslagen . Een door Trump gekozen nieuwe taakgroep mag gaan “ selecteren .” Blader gerust zelf door het zwarte boekje van Jeffrey Epstein , Trump staat er met 14 telefoonnummers in, onder andere van hem, zijn vrouw en lijfwacht.

Bijna niemand vraagt zich af hoe Jeffrey Epstein zo snel een gigantisch zakelijk imperium kon bouwen. Hij was een beperkte partner bij een reeds omgevallen grote zakenbank die na vier jaar voor zichzelf begon en vrij snel vermogens van miljardairs mocht beheren. Deze ongekende groeicurve doet je afvragen welke speciale diensten en andere overtuigende middelen Jeffrey Epstein allemaal inzette.

Op live televisie werd Bill O'Reilly helemaal verketterd dat Epstein niet onder Biden veroordeeld was. Epstein werd in 2008 veroordeeld tot dertien maanden onder Bush junior voor een zedendelict met een veertienjarig meisje. Ne bis idem protectie. Tegen het beleid in mocht Epstein tijdens zijn straf elders kantoor houden. De lijst wie Epstein bezocht op zijn cel tijdelijke luxe kantoor werd vernietigd.

Zulke ongekende softheid en wetteloosheid zien we ook bij ons. Een twintigjarige zwembadleraar wordt verdacht van intimiteiten met veertien kinderen, hij mag zijn proces in vrijheid afwachten en wordt misschien als puber berecht. Een moeder die naar een blijf van mijn huis vluchtte, werd niet beschermd en alsnog vermoord. Deze anarchie drijft de samenleving tot waanzin zoals eigenrichting.

Alexandria Ocasio-Cortez noemde Trump deze week een verkrachter. Haar beschuldiging gaat veel verder dan de E Jean Carroll zaak. Een reactie bleef uit, kennelijk heeft Trump geen zin om nogmaals in een civiele zaak zijn vriendschap, bezoeken en leuke feestjes met jonge vrouwen tot in detail te bespreken met advocaten, juryleden en rechters. Je kan ook zijn oude liefdesbrief aan Epstein lezen.

Niet alleen Prince Andrew was een goede klant, Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell zaten op het bankje van het royale vakantieverblijf van koningin Elisabeth. Deze zaak is groter dan de Amerikaanse rechtsstaat. Effectieve vervolging van zelfs de meest simpele “klanten” blijft in dit dossier uit. Zelfs een katvanger, zondebok of laaghangend fruit is een brug te ver. Gelukkig hebben we de foto's nog.

Trump schikte voor 16 miljoen met Paramount omdat 60 minutes Kamala Harris te rooskleurig wegzette. Hetzelfde moederbedrijf zit achter CBS, bekend van Late Night shows van Stephen Colbert en Jon Stewart. Colbert noemde deze betaling een "bribe". Zijn show wordt om "financiële redenen" gecanceld. Die van Jon Stewart misschien ook. Uw geld bepaalt wat u wel en niet te zien krijgt.

Amerikanen zijn eensgezind, MAGA, Republikeinse, Democratische, zwevende en extreem rechtse kiezers willen de doofpot omkeren. Deze zedenzaak speelde onder Bush junior, Obama, Trump en Biden. De zaak deed nooit een stap richting "klanten". Deze "klanten" hebben elkaar in de tang. Dit is de grootste Mexican Standoff in de geschiedenis. Niemand beweegt en iedereen komt ermee weg.

Het maakt niet uit wie Amerikanen kiezen, ze horen er allemaal bij.