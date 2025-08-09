achtergrond

VREDE in Nagorno-Karabach

Historisch papiertje getekend na 35 jaar gekudt

Driewerf hoezee, de vredespresident heeft weer toegeslagen. In het Witte Huis hebben president Ilham Aliyev (man met snor) en premier Nikol Pashinyan (man zonder snor) een VREDESVERKLARING ondertekend over Nagorno-Karabach, dat stuk Armenië/Azerbeidzjan waarvan Armenië/Azerbeidzjan vindt dat het Armenië/Azerbeidzjan toebehoort en waarvoor, vanaf de jaren '80 tot heel recent, akelig veel bloed vergoten is. Tuurlijk, het is een vredesVERKLARING en geen full-on deal met alles erop en eraan, maar dat maakt het niet minder historisch. Ome Trump biedt beide landen bij de vredesverklaring ook de 'Trump Route for International Peace and Prosperity' oftewel TRIPP, een handelsdeal met de VS die allerlei goeds kan betekenen voor de tech en infrastructuur in en tussen beide landen. Geen OORLOG maar HANDEL, wat is het toch een heerlijk concept. Het lijkt wel kerst.

En dan krijgen we vrijdag ook nog eens dit

Tags: vrede, armenië, azerbeidzjan
@Zorro | 09-08-25 | 09:00 | 267 reacties

