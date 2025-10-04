Hamas, Hezbollah en de Houthi's zijn dependances van de sjiitische Ayatollahs uit Iran , die samen de vernietiging van Israël nastreven, terwijl ze in oorlog zijn met Saudi-Arabië en haar soennitische bondgenoten . Het is daarom logisch dat de volledige Arabische Liga net zoals Israël deze halve eeuw aan fundamentalistisch geweld wil beëindigen.

Als je kijkt naar alle peilingen of alle exitpolls van januari 2006 , dan had Fatah moeten winnen. Het komt niet vaak voor dat peilingen en exitpolls ernaast zitten, een andere uitzondering was toen het Russische leger een “ referendum ” organiseerde op de Krim. De Palestijnse Autoriteit heeft meer recht van spreken dan Hamas en wil deze vrede.

Hamas is de afgelopen twintig jaar “vergeten” verkiezingen te organiseren. 55% van de bevolking is jonger dan 20 en werd geboren na de staatsgreep door Hamas, 29% is 20 tot en met 39, die hebben nog nooit mogen stemmen. 16% is 40 of ouder en had stemrecht toen Israël zich eind 2005 eenzijdig terugtrok uit de Gazastrook in de hoop op vrede.

Trump trapte in het bericht van Hamas. Hij kreeg een paar van zijn twintig puntjes en hapte als een peuter die een ijsje kreeg. Hamas ziet de wereldopinie veranderen, hun strategie werkt. Hoe langer ze doorvechten, hoe meer boycots je krijgt van bijvoorbeeld 250 culturele instellingen. Suicide by Cop eindigt in Defund the Police en Jodenhaat .

Wie deze week de radio aanzet, hoort de helft van de tijd nieuws over Gaza, je zou bijna vergeten dat we straks verkiezingen hebben. Na de “verplichte” mededeling dat Hamas deze oorlog op 7 oktober 2023 gestart is en er eveneens druk op Hamas moet komen, wordt niet verteld wat Hamas doet of voorgesteld hoe Hamas gestopt gaat worden.

Het ontgaat de NPO en BNR een beetje dat Hamas twintig jaar lang een genocide pleegt in de Gazastrook op Palestijnen om aan de macht te blijven, daarna een genocide op Israël start om een escalatie uit te lokken, in de hoop dat nuttige idioten de steun aan Israël slopen met allerlei incomplete, contextarme ongenuanceerde berichtgeving.

Onze regering gaat nu een paar kinderen uit Gaza halen voor hoog specialistische zorg. Goedkope symboliek voor de verkiezingen. Eerst een rechts symbool dat we niemand helpen, daarna een links symbool hoe goed we zijn voor vreemden. Niemand vertelt dat Israëlische ziekenhuizen dit aan de lopende band doen, voorheen op industriële schaal.

Ze vertellen wel dat er 47 bootjes met prominenten die telefoons in de zee gooien worden opgepakt, ze vertellen niet dat er anderhalve kilogram per Palestijn per dag de Gazastrook binnenkomt, samen met water en elektriciteit. Ze vertellen niet dat Hamas schiet op mensen die voedsel uitdelen of voedsel ophalen.

Niet dat deze noodhulp alle Palestijnen bereikt, Hamasleiding woont in Centraal Gaza en is aan het hamsteren. Ze hongeren hun eigen volk al twee jaar uit om hun jihad onder alle denkbare omstandigheden voort te kunnen zetten. Ze verkopen gestolen gratis noodhulp om aan geld te komen. Hamas gaat over lijken, vooral Palestijnse.

Mensen die deze honger zien, doneren met liefde. Bij gebrek aan banken maak je dat over in crypto, en dat eindigt soms bij terroristen. De FIOD vervolgt € 5000 hiervan, alleen heeft Hamas 11 miljard in kas. Wie terrorisme wil stoppen, moet iets meer doen dan een paar boetes, onbetaalde werkverschaffing en uitnodiging voor ons staatshotel.

Hamas hersenspoelt kinderen op UNRWA scholen om ze klaar te stomen voor kansloze zelfmoordmissies. Een generatie heeft onderwijs gevolgd waar ze lesboeken met Jodenhaat (PDF) kregen onder leiding van Hamas-schoolleiders (PDF). Voordat je vrede en verzoening kan krijgen, kan je driekwart van de bevolking eerst omscholen.

Trumps vredesplan schrijft voor dat dezelfde VN die meegewerkt heeft aan de verspreiding van deze Jodenhaat, (het fundament onder Hamas en deze oorlog), verantwoordelijk wordt voor grenscontroles. Dan krijg je weer dezelfde mensen met dezelfde gedachten die met dezelfde gesmokkelde spullen dezelfde dingen gaan doen.

Ruim twee miljoen Palestijnen vormen geen partij voor het minder gematigde deel van twee miljard moslims. Al tachtig jaar wordt de Gazastrook als deurmat gebruikt door partijen die uit zijn op de vernietiging van Israël. Dit is de achilleshiel van de TweeStaten-oplossing, hoe gaan deze gebieden zich los worstelen van andermans jihad?

Hamas heeft geen enkele titel om te onderhandelen. Ze zijn nooit gekozen, ze hebben twintig jaar lang geen verkiezingen georganiseerd, ze hebben de Palestijnse bevolking misbruikt, ontvoerd, uitgehongerd, gemarteld, vermoord en de dood ingejaagd. Ze proberen met maximale escalatie de vernietiging van de Joden langzaam op te starten.

Hoe langer Hamas praat, hoe meer Palestijnen zullen sterven.