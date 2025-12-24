Stille nacht in het StamCafé
De nacht voor kerstmis
Deze stille nacht (/heilige nacht, red.) drinken we moed in voor de stormachtige dagen die voor ons liggen. Of u nu naar een vijandig schoonouderfront dan wel andersoortige familie of vrienden moet, of onder de eenzamekerstvierders valt. Of u nu zelf een spectaculair smuldiner bij elkaar moet uitsloven of straks een of een halfgare genocideschotel van vertrapte groenten in muntdillesmegmaspuugsaus met pasteitjes van aangereden hert zit weg te bikken. Zwaar wordt het allemaal. Puf daarom nog even uit, pak een borrel, klaag over de schijtmuziek met jingelende bellen op de radio, zeg alle dingen over uw zus, zwager of schoonmoeder die u de komende dagen niet mag zeggen, doe alles om morgen goed voor de eerste kerstdag te komen. Mocht u de komende dagen toch een moment van totale moedeloosheid ervaren, kijk dan gewoon ff op geenstijl punt nl want wij gaan nergens heen. Een hele FIJNE KERSTAVOND, menson.
Er is plek in onze roze herberg
Wat zij zegt
Merry Christmas Eve 🎁 pic.twitter.com/caxqJrdCsi— Claire Grimes (@claire_grimes3) December 24, 2025
lol
We decorated our runway Christmas style. Haters will say it's AI... 😏 pic.twitter.com/r3UYKet3Ib— Amsterdam Airport Schiphol (@Schiphol) December 24, 2025
Ook fijne kerst aan Pieter van Vollenhoven (is echt!!)
If animals could really talk at midnight on Christmas Eve…this might be what their journey to gather together looked like… pic.twitter.com/GkiM4vsqSr— ❣️Anne❣️ (@USA_Anne711) December 23, 2025
Grutjes
Kerst, Kerst, Kerst.— Klassiek Liberaal (@Klas_Liberaal) December 24, 2025
Klassiek Liberaal wenst iedereen hele fijne kerstdagen en een Klassiek Liberale formatie, pic.twitter.com/t7ftBSw51N
Bonus
Mongolian “Jingle Bells” takes social media by storm— NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025
Dutch DJ Ummet Ozcan added a new layer of flavor to the famous Christmas song — and listeners loved it. pic.twitter.com/wjRNh7Z9HX
