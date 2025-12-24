Deze stille nacht (/heilige nacht, red.) drinken we moed in voor de stormachtige dagen die voor ons liggen. Of u nu naar een vijandig schoonouderfront dan wel andersoortige familie of vrienden moet, of onder de eenzamekerstvierders valt. Of u nu zelf een spectaculair smuldiner bij elkaar moet uitsloven of straks een of een halfgare genocideschotel van vertrapte groenten in muntdillesmegmaspuugsaus met pasteitjes van aangereden hert zit weg te bikken. Zwaar wordt het allemaal. Puf daarom nog even uit, pak een borrel, klaag over de schijtmuziek met jingelende bellen op de radio, zeg alle dingen over uw zus, zwager of schoonmoeder die u de komende dagen niet mag zeggen, doe alles om morgen goed voor de eerste kerstdag te komen. Mocht u de komende dagen toch een moment van totale moedeloosheid ervaren, kijk dan gewoon ff op geenstijl punt nl want wij gaan nergens heen. Een hele FIJNE KERSTAVOND, menson.