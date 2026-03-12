De Brave Vorst mocht iets bijzonders doen bij de Blauwe Trots. De koning heeft wel vaker de stuurknuppel tussen zijn benen, hij vliegt immers zeer regelmatig naar Griekenland onder de schuilnamen "Alex Kingma" of "Alexander van Buren" als co-piloot vluchten voor de KLM. WimLex is gecertificeerd vlieger van de Boeing 737 (en bestuurt vaak ook zelf het regeringsvliegtuig, de PH-GOV) maaarrr daar gaat de KLM dus mee stoppen. De 737's worden vervangen vanwege het fascisme van Trump de neiging van Boeings om geheel onverwacht uit elkaar te vallen én hun exorbitante energielabel. De Airbus A32neo's die ervoor in de plaats komen zijn schoner, zuiniger en natuurlijk EUROPEES (*blije Laurens Dassen-geluiden*). Voordat de 737 definitief wordt omgesmolten om tanks van te bouwen (hopelijk) mocht de koning er nog eenmaal de hemel mee bestormen. Al met al weer een mieters dagje voor de patatbakkoning.

Update 21:22 - Trump staat weer te speechen, helaas zonder Jake Paul, noemt Iran "a nation of terror and hate" en zegt "they are paying a big price right now". Wat een analyse!

Update 22:08 - Bij een aanval van een door Iran gesteunde militie in het noorden van Irak zijn naar verluidt 6 Franse soldaten gewond geraakt. Er zou een helikopter van een (deels) Franse luchtmachtbasis in Erbil zijn geraakt. Veel brand te zien daar.

Update 22:24 - De situatie bij een synagoge in het Noorse Trondheim (zie liveblog 29) is voorbij, het is onduidelijk of de achtervolging waarbij 1 verdachte werd aangehouden überhaupt iets met de synagoge te maken had.

Update 22:53 - Een Amerikaans KC-135 tankvliegtuig is neergestort boven Irak, maakt CENTCOM bekend. "The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the second landed safely."

Update 23:36 - WATTT. Account ayatollah Mojtaba Khamenei opereert VANUIT NEDERLAND. (waarschijnlijk VPN, misschien uw buurman)