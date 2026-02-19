Nummer 1 zal u verbazen!

Natuurlijk, in de Tweede Kamer gebeuren ook belangrijke dingen, maar vlak Instagram niet uit. Daar proberen politici u op slinkse wijze te bespelen, en bovendien gaat er serieus geld in om, zo'n social strateeg komt ook niet voor een appel en een ei z'n bed uit. Nou en al die kranten maar mekkeren over misinformatie en kiezersbeïnvloeding op X, maar ondertussen proberen ze u voor zich te winnen met allerlei foto's waar ze heel vriendelijk op kijken. Het afgelopen halfjaar deed GeenStijl onderzoek naar de manier waarop individuele politici het democratisch proces proberen te ondermijnen met behulp van Instagram. Hoe zetten ze het medium in? Wat voor tactieken gebruiken ze? Welke politici begrijpen het best wat werkt op het internet?

7 Laurens Antonius Josephus Maria Dassen

Heeft een breed pallet, schakelt moeiteloos tussen doelgroepen, en tussen vorm en inhoud. Neem bovenstaande foto's, waarop te zien is dat Laurens Dassen met de fiets naar de Koning gaat. Het bericht heeft een caption waar eveneens uit blijkt dat Laurens Dassen met de fiets naar de koning gaat. "Geen koets, geen chauffeur. Gewoon trappen richting de Koning." De gewone man (en GroenLinks Berkel?): in extase. Daarnaast maakt hij ook edgy content voor hele jonge mensen, en filmpjes met Guido Weijers-achtige grapjes voor hele domme mensen. In tegenstelling tot veel van zijn collega's gebruikt Dassen Instagram ook voor inhoudelijk zwaardere kwesties, die hij dan natuurlijk wel met een knipoog verpakt. Zo gebruikt hij een ludiek t-shirt om zijn volgers kennis te laten maken met de Bechdel-test. Inderdaad, er zijn te veel films, series en politieke partijen waarin een man de dienst uitmaakt, en de vrouw slechts een bijrol speelt (if any). Belangrijk dat we hier meer bewustwording over gaan hebben.

6 Kim van Sparrentak

Europarlementariër namens GroenLinks-PvdA en totale wildcard Kim van Sparrentak begrijpt het internet helemaal. Die heeft natuurlijk jarenlang naar die kekke explainers van NOS op 3 zitten kijken en dacht (niet geheel ten onrechte): dat kan ik ook. Zo maakt Tarrenspak van haar Insta-feed een heus YouTube-channel. Knap!

Of neem deze video, waarin ze haar afkeer voor Elon Musk uit. Musk is nog veel minder grappig dan Guido Weijers, en onder de streep misschien wel de minst grappige man die ooit heeft bestaan. Die kan je dus aftroeven met humor, met slimme kwinkslagen en bijtend sarcasme. Nou, dan moet je net Kim hebben. Bis! Bis! Bis!

5 Henk Vermeer

Inderdaad zeg, wat een wereldwonder die piramides. Maar een nog veel groter wonder: Henk Vermeer zelf. De seks druipt werkelijk van die kerel af. Mannen willen hem zijn, vrouwen willen op hem zitten met Waterfalls van TLC op de achtergrond. Helaas pindakaas meiden, Henk is van de markt!

4 Thierry Baudet

Ja kom nou

3 Marc Vervuurt

Jonge D66'er. Venlonaar in Den Haag, volgens zijn bio, maar overduidelijk ook een oude ziel in een piepjong lichaam. Begon drie weken geleden op Instagram, en lijkt vol in te zetten op kneuterigheid. Scoort daar: veel punten mee. Begrijpt dat niemand perfect is, maar veel mensen op sociale media wel perfect lijken, en de massa dus wel ontvankelijk is voor wat vertederende onkunde. Vlogt nadat hij bij een bijeenkomst is geweest, zegt drie keer dat hij bij die bijeenkomst was zonder iets inhoudelijks over die bijeenkomst te vertellen, en laat dan sfeerbeelden van die bijeenkomst zien. Monteert in het filmpje ook een overzicht van wie er op die avond allemaal kwamen spreken, en plempt er een grote rode pijl bij die wijst naar Marc Vervuurt. Met afstand de meest knuffelbare politicus in deze lijst. Hats off voor Marc Vervuurt.

2 Sarath Hamstra

Het CDA heeft klaarblijkelijk een social-stagiaire die een template heeft gemaakt waar Kamerleden kort hun doel op kunnen zetten, maar dan met aanhalingstekens erboven, waardoor het lijkt alsof het een quote is, waardoor het net lijkt alsof ze praten als een halverwege onderbroken ChatGPT-prompt, terwijl ze eigenlijk helemaal niet zo praten, want het is geen quote, maar hun doel. Dat zijn: geen makkelijke riemen om mee te roeien. Dan kun je dus zoals fractiegenoot Henk Jumelet doet ervoor kiezen om de boel te repareren met een heel lang citaat ("We willen extra geld vrijmaken voor investeringen in duurzame energie zoals groen gas, warmtenetten en wind op zee. We pakken netcongestie aan en houden de energierekening blijvend betaalbaar door in te zetten op verduurzaming van woningen. Zo werken we aan een schone en veilige toekomst voor iedereen"), maar dat heeft helemaal geen zin, want dat gaat toch niemand lezen. Veel beter is om de schade te incasseren en van je kracht je zwakte te maken. Sarath Hamstra kiest voor een korte, staccato oplossing: emoji's, holle frasen, uitroeptekens. Daar kun je cynisch over doen, maar Sarath Hamstra begrijpt in ieder geval dat niemand zin heeft in ellenlange verhalen van Sarath Hamstra, en laat staan ellenlange verhalen van Sarath Hamstra op Instragram. Well played.

1 Dilan "Thirst Trap" Yeşilgöz-Zegerius