Nog steeds geen spoor te bekennen van Mojtaba Khamenei, die een beetje in dezelfde situatie terecht is gekomen als Jordi Cruijff: als zoon van een tent die totaal in de hens staat en/of gebombardeerd wordt succesvol moeten laten draaien, en er beetje bij beetje achterkomen dat dit helemaal niet kan. In het geval van Khamenei Junior helpt het in ieder geval niet dat hij op de eerste dag van de oorlog naast een gebroken voet ook snijwonden in het gezicht opliep. Hoe ernstig die snijwonden zijn is onduidelijk - kans bestaat dat hij naast veiligheidsoverwegingen ook buiten beeld blijft omdat hij ontoonbaar is.

Ondertussen mijmert Trump tegenover Axios dat de oorlog weleens bijna voorbij zou kunnen zijn, om de doodeenvoudige reden dat er "praktisch niets over is om te bombarderen". Ook vertelt hij dat Amerika ver voor ligt op schema. Overigens voerde Iran vanmiddag een drone-aanval uit op de haven van Salalah (Oman), waar nu olie-opslagtanks in de hens staan.

Lang verhaal kort: we gaan live.

Update 16:31 - Overigens waarschuwde US Central Command dat Iraanse burgers als de sodemieter havens moeten verlaten. Dat wordt kortom: kermis.

Update 16:33 - Ook al naar de gallemiezen: luchtverdedigingsplekkies en vluchtinfrastructuur rondom Isfahan, waar Amerika en Israël flink huis hebben gehouden.

Update 16:39 - Leuk inkijkje in hoe propaganda werkt: ogenschijnlijk zelfde Iraanse duikt steeds op bij regimemedia met volstrekt verschillende slachtofferverhalen.