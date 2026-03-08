Opdat we niet vergeten: onze wekelijkse blik op dat andere front (LIVEBLOG IRAN HIER), van de loopgraven tot de diplomatieke beslommeringen. Maar eerst het weerbericht! Dat is namelijk het goede nieuws voor de Oekkies: de winter is voorbij. Zagen we afgelopen weken dat de temperaturen richting de -20 graden Celcius doken en de Russen energievoorzieningen bombardeerden om het volk te breken, nu is het in Kiev alleraardigst lenteweer. "Ukraine Defeats Russia’s Winter Bombardment Campaign", jubelt de Kyiv Post dan ook. Het volk heeft de winter overleefd (nou ja, niet allemaal, maar u snapt), hield stand, is niet gebroken. Dat wil evenwel niet zeggen dat de bombardementen afgelopen zijn. In de nacht van vrijdag op zaterdag wederom grootschalige aanvallen op het land, waarvan de onderzoekers van International Study of War een opsomming van de explosieve ellende hebben gemaakt. 2 hypersonische Zirkons, 13 Iskanders, 14 Kalibrs en 480 drones (Shahed, Gerbera, Italmas). In een week tijd hebben we het (volgens Volodymyr Zelensky) over 1.750 drones, 1.530 bommen en 39 raketten. Daarbij vielen tientallen doden, voor in en rond Kharkiv.

Aan de randen van het levende Riskbord (het front) heeft Oekraïne de voorbije weken wat terreinwinst geboekt richting Zaporizhia en Dnipro. Niet de bedoeling voor Vladimir Poetin en z'n rovers, wat ervoor gezorgd heeft dat Rusland elite-eenheden in de regio Pokrovsk heeft geplaatst om Oekraïense opmars tegen te gaan. Mocht u nou geïnteresseerd zijn in hoe het man-tegen-man knokken nou precies gaat aan het front, in de stukgeschoten dorpen en in de loopgraven (spoiler alert: voornamelijk met jagende drones): er staat een nieuwe 'Graphic Combat Video' van Preston Stewart na de klik.

Schakelen we tot slot nog door op diplomatiek niveau: de vredesduif is geland en hij heeft een olijftakje in z'n snavel. Premier Rob Jetten is naar Kiev gereisd voor een verrassingsbezoek aan Mark Ruttes beste vrind 'Flodiemier'. "Ik vond het belangrijk om snel deze kant op te gaan", aldus Jetten. Het bezoek is natuurlijk louter symbolisch. Wel gezellig: omdat vliegen onmogelijk is zat Jetten vannacht met z'n homies in de Havermelk Express. Hopelijk is het in de toekomst niet meer nodig.

Tot volgende week.