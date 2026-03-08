Gebakken lucht minister Stientje van Veldhoven (D66) over uw energierekening OMVERGEBLAZEN
(LIVEBLOG OVER UW ENERGIEVOORZIENING HIER)
Aardbeving van 7,4 op de schaal van LinkedIn vanwege deze bemmende post van energiegoeroe Remco de Boer in reactie op de belofte van Uw Minister Stientje van Veldhoven dat alles goedkomt met uw energierekening. SAMENVATTING: "Nederland heeft z'n energievoorziening – met name de voorzieningszekerheid en betaalbaarheid – de afgelopen jaren structureel veronachtzaamd en daarmee verzwakt." ANALYSE: "Nederland heeft, net als de rest van de EU, primair ingezet op meer zon en wind, en elektrificatie, maar heeft vervolgens de infrastructuur die daarvoor nodig is, niet in gelijk tempo ontwikkeld, ondanks waarschuwingen. Netcongestie is geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van beleidskeuzes." WAKKER WORDEN: ""Er is geen reden voor zorg over fysieke tekorten aan gas", zei minister Van Veldhoven afgelopen week nadát de oorlog in het Midden-Oosten al was uitgebroken. Zo'n uitspraak boezemt weinig vertrouwen in dat het kabinet zich daadwerkelijk bewust is van onze kwetsbaarheid." Complete tekst na de breek. Stien is vandaag zelf eventjes druk met Internationale Vrouwendag, morgen weer aandacht voor uw warremptepomp!
