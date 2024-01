Aaaah mooi man... Molens, schaatsers, wuivende rietkragen, vrieskou, Oud-Hollandschen winter, met koek/zopie, met gratis ijsbanen met gratis natuurijs. Maar kijk nog eens goed naar de foto, de adders onder het gras zijn die hoogspanningsmasten in de verte. De meedogenloze money makers van uw kille roverheid. Want na het schaatsen moet er ook weer opgewarmd worden via kachels en warme sjokoomelk. En dan gaat de kassa rinkelen. Sterkte volgende week!