Ja, nog even over dat programma van de VVD, en de aankomende verkiezingen. Niet iedereen houdt nou eenmaal van voetbal, vive le velo of VPRO. Maar u zit er weer eens voor janjoker bij op 29 oktober, want het is allemaal al bekokstoofd door de ambtenarocratie. 77 zetels voor Bontebal I, alle overheids-FTE LACHEN GIEREN BRULLEN en nog 5 ministeries erbij. Daarom maken wij even plaats voor ene meneer Tadek Solarz. Kennen wij verder niet. Mijnheer Solarz heeft ons geen geld gegeven voor dit artikel, het kan zelfs een dubbelspion van de VVD / China / Rusland zijn - boeit allemaal weinig - z'n brute takedown op X van het Verschrikkelijke Ruttisme dat dit land nu al bijna 15 jaar in een wurggreep houdt alsook de elegante oplossing verdienen enige aandacht. AUB 2 x "meer weergeven" klikkon.