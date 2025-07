Niet de meest opvallende transfer van deze zomer, maar totdat Oscar Gloukh Red Bull Salzburg definitief verruilt voor Ajax zullen we het ermee moeten doen. Helma Lodders zat elf jaar in de Tweede Kamer namens de VVD, een partij die in verkiezingstijd van alles roept en als puntje bij paaltje komt eigenlijk precies geen moer doet. Heel logisch dus dat ze haar lidmaatschap opzegde en zich nu aansluit bij de BBB, een partij die in verkiezingstijd van alles roept en als puntje bij paaltje komt eigenlijk precies geen moer doet. Lodders heeft er allerlei redenen voor en dat zal allemaal best, ze is bij de BBB in ieder geval in goed gezelschap.