In 2023 stemde Nederland tijdens de Eerste Kamerverkiezingen massaal BBB om het aantal varkentjes en koetjes in ons land drastisch te verminderen. Er werd gestemd voor minder vlees, minder melk en minder van dat Oudhollandse weidebeeld langs de snelweg. Nu, twee jaar en een extraparlementair kabinet met de BBB later, kunnen we zeggen: het is volbracht. Het CBS meldt vandaag op basis van de landbouwtelling van 1 april: "Het aantal varkens is in 2025 vergeleken met een jaar eerder met 5,1 procent afgenomen tot 9,96 miljoen. Het is voor het eerst sinds 1979 dat er minder dan 10 miljoen varkens in Nederland zijn. Het aantal runderen daalde het laatste jaar met 3,3 procent naar 3,65 miljoen." Geschiedenis: geschreven. BBB-minister Wiersma gaat hiermee de boeken in als absolute veestapellegende. Caroline van der Plas idem dito. Op naar halvering!

De andere kant van de medaille, met aan de glimmende kant dus dit glorieuze BBB-verhaal, toont ons de trieste neergang van D66, een partij die nu schier overbodig is geworden. Deze partij kwam tijdens haar bewind niet in de buurt van de huidige demissionaire extraparlementaire efficiëntie. En dat moet toch te denken geven. Tjeerd de Groot voor niets opgeofferd. Gelukkig maakt D66 voor de aankomende verkiezingen een speerpunt van MIGRATIE. Kunnen ze daar toch nog minder, minder, minder roepen over iets anders dan de veestapel. Met dank aan BBB.