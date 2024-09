Je zou het haast vergeten tussen al het extraparlementair gedoe, maar morgen presenteert het kabinet-Schoof zijn regeerprogramma. Want er was al een hoofdlijnenakkoord, maar er was nog geen regeerprogramma, en dat komt er dus morgen. En daar staat kennelijk meer in dan 'We gaan ons best doen' want volgens de T. "zal niet alleen het mes worden gezet in de melkveestapel, maar dreigen ook varkens- en kippenboeren hun veestapel fors te moeten verkleinen". Dat staat in de nieuwe plannen van minister Wiersma, en minister Wiersma is van de BBB. En nu is de grote vraag: zeggen de boeren en/of Mark van den Oever nu 'ja okee prima Fem als je het zo uitlegt heb je ook best een punt, wij een beetje minder vee, jullie een beetje meer extraparlementaire onderhandelingsruimte, fair enough', of zeggen de boeren en/of Mark van den Oever dat niet?