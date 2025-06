Het leuke van het dierenactivisme in Nederland is dat het helemaal niet gewelddadig is, anders zouden dit soort acties best wel beangstigend zijn: vannacht heeft een 'cel' van het 'Animal Liberation Front' een bezoek gebracht aan het woonerf van de Gelderse BBB-gedeputeerde Harold Zoet om daar niet erg duidelijke graffiti-teksten aan te brengen over de wolf. Want als wij in Nederland ergens goed in zijn dan is het wel het steunen van groepen die ons land via de Oostgrens zijn binnengekomen middels fysieke intimidatie. BBB is (begrijpelijk en terecht) over de pis en wijst erop dat het logo van het Animal Liberation Front onlangs ook is aangetroffen bij een in de fik gestoken kippenboerderij. Misschien iets om uit te zoeken voor het nieuwe programma van Dion Graus bij ON?