Het gaat gebeuren. De wolf die eerder dit jaar op landgoed Den Treek (bij Leusden) zijn tandjes in een mevrouw zette gaat eraan. Het is dezelfde probleemjoekel die eerder ook al voor gezeik zorgde op de Utrechtse Heuvelrug. De provincie wilde het beest afschrikken, paintballen, zenderen en meer van die PvdA-oplossingen, maar nu wordt ervoor gekozen 'm maar gewoon af te beuken. De vergunning is vanaf vrijdag 11 juli in te zien, gaat 4 dagen later in en dan heeft de provincie tot 1 januari 2026 de tijd om GW3237m op te sporen en uit te schakelen. Het is nog niet bekend of er lokkinderen ingezet worden. GW3237m is trouwens geen naam voor een prachtig dier gek op mensenvlees en kleuterbloed. Iemand heeft bedacht BRAM, maar wij dopen 'm Patrick. Adios, Patrick.