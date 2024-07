Jahoor, daar is 'ie weer: "De provincie Utrecht is opnieuw opschrikt door een mogelijk incident met een wolf. Op de Utrechtse Heuvelrug bij de Pyramide van Austerlitz is woensdag een peuter „belaagd door een groot dier”, zo meldt de politie Midden-Nederland."

Het meisje, dat in het gebied op pad was met haar opa, zou door het dier omver zijn gelopen. Het slachtoffer "maakt het naar omstandigheden goed". De autoriteiten houden zich stil over om welke diersoort het precies gaat; een DNA-test zal moeten uitwijzen of het daadwerkelijk om een wolf gaat. Tot die tijd kan het ook een weggelopen hond, hert, eland of walrus zijn. Sure.

Eerder deze maand werd een kind aangevallen door een wolf bij Leusden. Toen bleek na onderzoek ook dat de ooggetuigen niet gek waren. Vooralsnog wordt het bezoeken van de pyramide van Austerlitz door de provincie Utrecht niet afgeraden, maar wij raden dit sowieso niet aan.

Heeft de Utrechtse Heuvelrug al een burgerwacht??