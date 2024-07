Dat van die frikandellen was al een hapje te ver en nu gaan die wolven écht een hap te ver. In Leusden is een kind gewond geraakt, volgens de buitenschoolse opvang na een confrontatie met een wolf. "De fysieke confrontatie duurde heel kort, daarna verdween het beest het bos in. Het kind maakt het naar omstandigheden goed", aldus de bso. "Rentmeester Wilbert Nijlant van landgoed Den Treek bevestigt het voorval en denkt dat het om een wolf gaat." Van een bijtincident lijkt evenwel geen sprake. ENFIN, dit zorgt natuurlijk voor DISCUSSIE en Kamervragen en alle wolven het land uit en de hele mikmak. Zeg het maar: wolven actief bestrijden, ja of nee? Kom er maar in, Ridder Dion!